День дальнобойщика в России в 2024 году отмечают 31 августа

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

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Как отметить эту дату и поздравить близкого человека?

В октябре в России традиционно отмечают День автомобилиста, который объединил всех любителей и работников этой отрасли. Однако, есть те водители, которые выполняют весьма нелегкий труд — перевозят важные грузы на огромные расстояния. Этих людей называют дальнобойщиками, и, чтобы выразить уважение их профессии, в России организовали праздник — День дальнобойщика, который принято отмечать в последнюю субботу августа. Подробнее об истории и традициях этого дня читайте в материале 5-tv.ru.

История Дня дальнобойщика

Свой профессиональный праздник, который не является официальным, дальнобойщики отмечают в последнюю субботу августа. В 2024 году эта дата выпала на 31 августа.

В советское время многие мальчики мечтали получить эту профессию. В те времена у детей не было телефонов, и они, играя маленькими грузовичками, представляли себя водителями красивых и больших машин.

Название «СовТрансАвто» на борту больших грузовиков, проезжавших по дороге, вызывало чувство восхищения мастерством шоферов этих мощных машин. Со временем парк российских грузовых автомобилей (МАЗ, КамАЗ), выполнявших перевозку грузов на дальние расстояния, пополнялся иностранными машинами мировых производителей, таких как VOLVO, Renault, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Iveco и многих других.

Много лет спустя на российских трассах по прежнему можно встретить уйму большегрузов, которые обеспечивают бесперебойную работу множества важных для страны предприятий, а также доставляют посылки и письма жителям нашей страны.

Дальнобойщики по-настоящему любят свою профессию и свой главный рабочий инструмент — машину. Никак иначе нельзя объяснить тот факт, что они то и дело надолго прощаются с домом, семьей, и круглые сутки проводят в пути, за рулем своей машины, которая становится для них не только средством передвижения, но и жилищем.

Само слово «дальнобойщик» является просторечием. Точная история его возникновения остается неизвестной, однако, существует три возможных версии:

Первая гласит, что слово происходит от класса артиллерийских орудий, относящихся к дальнобойному действию, и означает «далеко уехать»; Согласно второй версии, водителям грузовиков приходится преодолевать большие расстояния, причем часто в пути возникают трудности, поэтому доставлять груз им приходится буквально с боем; Третья указывает на то, что слово могло произойти от сочетания русского «дальний» и английского boy (в переводе «мальчик»).

Традиции Дня дальнобойщика

День дальнобойщика — это не официальный и не государственный праздник, поэтому масштабных гуляний по этому поводу в России не устраивают. Однако в некоторых городах иногда проводят концерты и праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню дальнобойщиков.

Часто представители этой профессии встречают свой профессиональный праздник на работе, в дороге. Если повезет — дальнобойщики смогут отпраздновать эту дату вместе с коллегами, собравшись в одном из придорожных кафе или ресторанов. К слову, начальство в честь этого дня может организовать для работников угощения и напитки, а также выдать премию отличившимся сотрудникам.

Разумеется, лучший способ отметить День дальнобойщика — остаться дома, в кругу своих родных и близких. Для виновника торжества накрывают праздничный стол и дарят подарки.

Что подарить на День дальнобойщика

Лучшим подарком для водителя больших машин станет что-то, что сможет помочь ему почувствовать себя комфортно в долгой дороге и создать уют в автомобиле. Это может быть хороший ароматизатор, новый музыкальный плеер или небольшой телевизор для машины. Дальнобойщику можно преподнести и набор инструментов, которые точно пригодятся ему в дальней дороге.

Хорошим подарком может стать удобная одежда, а также пледы или подушка под голову. Главное — ориентироваться на вкусы и предпочтения виновника торжества. В таком случае с подарком вы точно не прогадаете.

Интересные факты ко Дню дальнобойщика

Дальнобойщики верят, что перед дальней дорогой нельзя бриться и стричься — это может привести к неудаче;

В кабине грузовика имеется специальной отсек с кроватью, а в некоторых машинах можно встретить даже отдельную маленькую комнату для отдыха шофера;

В нулевых годах был популярен сериал «Дальнобойщики». Люди этой профессии признаются, что песня, которая звучит в многосерийном фильме, стала их гимном;

Дальнобойщики не берут деньги, когда чинят машины другим людям. Они верят, что тут же что-то поломается и в их автомобиле;

Водители большегрузов не выезжают в длительные рейсы в одиночку, с ними отправляется напарник. Дело в том, что часто им приходится ездить на большие расстояния и, чтобы не было задержек из-за отдыха водителя, в это время машиной управляет компаньон.

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