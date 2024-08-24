В Одинцово американец зарезал россиянку и сбежал в другую страну: детали жестокой расправы

В Одинцово американец жестоко убил россиянку и сбежал в Турцию

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подозреваемым в убийстве девушки оказался ее жених — незадолго до трагедии он предложил ей руку и сердце.

В многоквартирном доме города Одинцово гражданин США жестоко расправился с россиянкой. Об этом рассказал 5-tv.ru источник.

«22 августа 2024 года на лестничной клетке 11 этажа жилого дома в городе Одинцово обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами тела», — сообщили в Следственном комитете РФ по Московской области.

Место убийства россиянки. Фото: 5-tv.ru

По информации источника 5-tv.ru, американец и убитая жили вместе, и даже планировали сыграть свадьбу. Что стало причиной ссоры, которая привела к жестокому убийству, пока остается неизвестным.

Предположительно, возлюбленный расправился с россиянкой прямо у двери квартиры, кадры с места трагедии имеются в распоряжении 5-tv.ru. На стенах виднеются следы, похожие на замытую кровь.

В СК уточнили, что подозреваемый успел сбежать в Турцию, но уже был задержан местными властями.

Американец со своей убитой возлюбленной. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области пенсионерка убила свою подругу-одногодку во время застолья. Подозреваемая пыталась скрыться, но правоохранителям удалось задержать ее по горячим следам.