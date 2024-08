Могут думать и все слышать? Ученые рассказали, что происходит с человеком в коме

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

Опубликованы результаты исследования с более 200 пациентами, пребывающим в этом состоянии.

Ученые выяснили, что каждый четвертый пациент, находящийся в коме, может не только слышать то, что ему говорят, но и мысленно реагировать на различные задания и просьбы. Результаты исследования были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Эксперимент, в котором приняли участие более 200 взрослых пациентов с расстройствами сознания после черепно-мозговых травм, проводился с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Были выбраны мужчины и женщины в возрасте около 37 лет, а оценка реакций проводилась в среднем спустя восемь месяцев после травмы.

По результатам исследования, 60 из 241 участника (25%) смогли выполнить когнитивные задачи, находясь в вегетативном состоянии. Ученые назвали данную способность когнитивно-моторной диссоциацией. Стоит отметить, что это явление присуще в основном молодым пациентам с длительным периодом времени после травмы и травмой головного мозга как этиологическим фактором.

«Минимум четверть (25%) пациентов в так называемом вегетативном состоянии демонстрируют отчетливую мозговую активность в ответ на просьбы представить, как они играют в теннис или открывают и закрывают ладонь. Причем активность эта наблюдалась ровно в тех зонах мозга, в которых она должна наблюдаться», — прокомментировала итоги исследования в своем Telegram-канале биолог Ирина Якутенко.

