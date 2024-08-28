Новые знакомства и укрепление связей: китайский гороскоп на сентябрь 2024 года

Фото, видео: 5-tv.ru

В этом месяце нас ждут самые разные события. К чему стоит готовиться?

5-tv.ru публикует прогноз на сентябрь 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Большая часть сентября пройдет под знаком Водяного петуха, любимчика дракона. Они сочетаются прекрасным слиянием шести гармоний и дают возможность заняться укреплением социальных связей. Петух по своей натуре любит общаться, и свободолюбивая энергия воды весьма этому способствует. Поэтому, чтобы идти в ногу с энергиями, старайтесь образовывать союзы, налаживать отношения, не пропускать возможностей познакомиться с новыми людьми.

Вода, которая находится на металлических энергиях, дает нам образ собирания ресурса. Причем в качестве ресурса мы можем рассматривать как информацию (поскольку живем в век информационных технологий), так и ресурса в более широком понимании. Речь может идти и о здоровье, и о питании, и о материальных вещах, работе с базой (финансовая, юридическая грамотность, изучение каких-то новых вопросов).

Социальная составляющая этого знака дает возможность применить креативный подход в решении вопросов, в коммуникации. Не стесняйтесь предлагать нестандартные варианты работы с задачами и обязательно стимулируйте совместные мозговые штурмы. На встречах давайте слово людям, которые могут предложить независимый, креативный взгляд со стороны. Они могут внести огромный вклад в развитие ваших проектов.

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Гексаграмма месяца — 53. Она трактуется так: постепенность — стратегия ненавязчивого влияния. Неспешное, последовательное продвижение, долгосрочная программа постепенного совершенствования. Дерево, растущее на горе. Гора создает образ незыблемости, а дерево — надежного тыла и медленного, поступательного роста.

«Двигаясь вперед, тщательно продумывайте каждый свой шаг, и тогда удача не изменит вам и в дальнейшем. Если, не поддаваясь на уговоры, вы не станете опережать события, счастье и успех будут вашими спутниками», — гласят тексты.

Финансовые дела поправятся, терпение и рассудительность вознаградятся в конце концов исполнением желаний.

Структура месяца — Балдахин идет против наставника (Зонт идет против наставника). Она хороша только для высшего руководства, самых высоких чиновников. Такая структура указывает на заметные назначения и конфликты в вертикалях власти. Также эта структура может принести препятствия и беспокойства, поэтому лучше всего максимально тщательно проработать план и идти по нему.

Дух, покровительствующий месяцу, подсказывает, что лучше пользоваться хитростью, использовать советы древних военачальников и применять стратагемы в бизнес-войнах, за столом переговоров.

Течение энергий месяца довольно вязкое, в мыслях может быть небольшой откат назад — до предыдущих идей и задумок.

Если вы родились в октябре, месяц Петуха для вас идеальное время для плановых операций и для того, чтобы поправить здоровье. Процедуры пойдут на пользу, а ваше состояние заметно улучшится.

Если вы родились в день Огня инь (проверьте по калькулятору бацзы), обязательно освойте какой-то новый навык в сентябре — обучение пойдет на пользу, а знания усвоятся очень хорошо и смогут принести вам пользу.

Если вы родились в день огня Ян или огня Инь, к вам прилетает звезда благородного человека — вы вполне можете рассчитывать на помощь и поддержку в решении ваших вопросов. Либо предоставится счастливый случай, либо кто-то даст вам полезный совет. Вы также можете кому-то что-то посоветовать полезное, изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. В любом случае, эта звезда приносит решение проблем и чувство выполненного долга.

Лучшие и худшие дни сентября

Хорошие дни: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 29 сентября.

Плохие дни: 7, 19, 20, 21, 22 сентября.

Дни болезней: 3, 4, 12, 15, 17, 29 сентября.

Затмения: 18 сентября.

Новолуние: 3 сентября.

Самая напряженная неделя будет с 16 по 22 сентября — здесь и лунное затмение, и равноденствие.

Осеннее равноденствие 22 сентября состоится в 15:43.

С точки зрения традиционной китайской медицины, продолжается период сильного металла — сбор урожая, но главное — время заботы о респираторной системе, с которой напрямую связан металл. Это легкие, бронхи, нос, рот, зубы.

«Опасайтесь ветра, подобно тому, как опасаетесь стрел», — говорят нам китайские мудрецы.

Продукты, которые оздоравливают легкие и бронхи:

кедровые орешки, грецкие орехи, абрикосы, виноград, яблоки, мандарины, груши, хурма, мушмула, помидоры, арахис, кориандр, редька и редис, сельдерей, морковь, ростки бамбука, морская капуста, гусятина, леденцовый сахар, мед, имбирь, репчатый лук, угорь.

Из общих рекомендаций — дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе, бережное соблюдение распорядка дня. Ложиться спать желательно не позднее 22:30.

Хорошие сектора: Северо-Восток, Юго-Запад, Юг.

Плохие сектора: Запад — весь год плохой, делает недоступной хорошую звезду богатства, которая оказывается взаперти в этом секторе и не может быть использована. Восток оказывается резко негативным из-за звезды пятого желтая.