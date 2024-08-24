В 2026 году в России появится новая выплата для многодетных семей

Осаволюк: в 2026 году семьи с детьми смогут вернуть часть выплаченных налогов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Кому она будет полагаться?

В России появится новая налоговая выплата для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк в беседе с РИА Новости.

«На получение (семейной налоговой — Прим. Ред.) выплаты могут претендовать работающие родители в семьях с двумя и более детьми, которые имеют среднедушевой месячный доход в размере, не превышающем 1,5 прожиточных минимума в регионе», — объяснила собеседница агентства.

По ее словам, размер этой выплаты будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов за минувший год на каждого члена семьи.

Она объяснила, что семьи смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. К тому же, ставка для них будет составлять 6%, а не 13%.

Осаволюк подчеркнула, что для получения такой выплаты оба родителя должны являться налоговыми резидентами России и не иметь задолженностей по алиментам. Дети же должны быть несовершеннолетними, либо младше 23 лет, если они являются студентами и учатся очно.

Эта мера поддержки вступит в законную силу в 2026 году.

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