Кавер-группа «Монако Джем» была на борту экстренно севшего Ан-2 в Якутии

Фото, видео: Пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самолет совершил жесткую посадку в лесополосе из-за отказа двигателя.

На борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Якутии, находилась кавер-группа «Монако Джем». Музыкантов пытаются эвакуировать. Об этом сообщила 5-tv.ru жена одного из участников группы Анна.

«Они отработали. Должны были сегодня возвращаться в Москву и экстренно сели», — рассказала супруга артиста.

По ее словам, участники группы выступали на корпоративе золотоискателей из старательской артели «Золото Ыныкчана». Сегодня они должны вернуться домой, но возникла неисправность самолета. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

Анна добавила, что связаться с группой сейчас очень проблематично. В том месте, где приземлился самолет, плохая связь.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесополосе — в пяти километрах от поселка Солнечный Усть-Майского района. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказала двигателя. Помимо восьми пассажиров на борту находилось три члена экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что огонь охватил еще 13 тысяч гектаров якутского леса.