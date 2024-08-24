Отказал двигатель: самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Якутии
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Якутии
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Фото: Telegram / Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России / vm_sut
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На месте происшествия работают следователи.
В Республике Саха (Якутия) самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесополлсе — в пяти километрах от поселка Солнечный Усть-Майского района. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным, самолет Ан-2, который следовал из поселка Солнечный в поселок Капитоновка, совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. На борту находилось три члена экипажа и восемь пассажиров, никто из них не пострадал.
На месте происшествия работают следователи для установления обстоятельств.
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