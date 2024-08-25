«Мое время стоит дорого»: Виктория Боня объяснила высокий ценник за свои услуги

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер зарабатывает не только на рекламе.

Блогер Виктория Боня считает, что давно сделала себе имя, поэтому ее время стоит дорого для человека, который хочет попасть на Каннский кинофестиваль. Об этом она сообщила в беседе с изданием Peopletalk.

Известная экс-участница шоу «Дом-2» уже долгое время является гостьей Каннского кинофестиваля, где предстает перед публикой в эффектных вечерних нарядах. Причем, как она сама утверждает, посещение такого мероприятия обходится ей бесплатно.

К тому же, она готова пропустить туда и каждого желающего, у которого есть деньги. Именно из-за этого Боня недавно оказалась в центре громкого скандала. Ее обвинили в том, что она перепродает билеты на мероприятие по баснословной сумме.

Но сама звезда так не считает. По ее мнению, таким образом она помогает людям, которые благодаря ей могут пройтись по ковровой дорожке вместе со звездами.

«Я не покупаю себе билеты и тем более не перепродаю их. Уточню: я продаю возможность попасть на Каннский кинофестиваль именно на дорожку, где выходят звезды. Поскольку мое время стоит дорого, 30 тысяч долларов — это просто бонус для меня, так как я буду заниматься организацией», — заявила она.

Боня подчеркнула, что попасть на мероприятие может каждый за меньшую сумму, чем предлагает она. Но телеведущая утверждает, что вместе с билетами она продает и «свое имя», и предоставляет гарантию, что человека не обманут.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня начала готовить себя и маму к новой пластике.