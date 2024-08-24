«Ношу это письмо с собой»: IOWA поделилась воодушевляющей историей с фанатом

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Артистка очень любит памятные вещи и старается их хранить.

Поклонник знаменитой певицы Екатерины Иванчиковой, более известной под псевдонимом IOWA, подложил артистке рукописное письмо, в котором поделился с исполнительницей своей историей. Об этом звезда рассказала в беседе с 5-tv.ru в рамках музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

Певица нередко получает знаки внимания от фанатов — они часто дарят ей подарки, стараясь показать свою любовь и уважение. Каждый презент для Екатерины, конечно, бесценен, однако дороже всего сердцу рукописные письма поклонников, в которых слушатели делятся своими невероятными историями.

Кто-то просто отдает такие подарки в руки, а кто-то «креативит». Так, один юноша умудрился подложить послание прямо в паспорт исполнительницы после ее сольного концерта в Санкт-Петербурге. Как он это умудрился сделать, до сих пор непонятно.

Личная история молодого человека поразила Иванчикову — парень приехал из небольшой деревни покорять мегаполис. Когда-то давно он мечтал оказаться на концерте звезды и хотел доказать себе и окружающим, что способен самостоятельно достичь этой цели, выполнив «один из пунктов» своего большого плана. У юноши все получилось: он увидел выступление IOWA вживую, а также устроился на хорошую работу, закончил университет в Китае и нашел свое место в жизни.

«Он говорит „спасибо“. За что спасибо — непонятно. Наверное, я стала перевалочным пунктом, в который он должен прийти с каким-то результатом. Он себе вот такое придумал. И мне нравится эта игра. Я ношу это письмо с собой», — призналась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что IOWA похвалила организаторов фестиваля «Алые паруса — 2024».