Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Потомок экс-президента Франции расстроен внешней политикой действующего главы государства, направленной на борьбу с РФ.

Советские граждане внесли значительный вклад в освобождение Парижа от нацистской оккупации в 1944 году. Об этом интервью РЕН ТВ рассказал внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля — Пьер де Голль.

Он напомнил, русским пришлось столкнуться со страданиями, потерями близких, но они не сдались, за что некоторые были награждены медалью Сопротивления.

«Русские сыграли значительную роль. Это была очень важная роль, и это также был пример боевого братства наших двух наций, объединенных против общего захватчика», — сказал он.

Как убежден Пьер де Голль, сейчас нельзя нет французской независимости, особенно при учете украинского конфликта. По его словам, пока что можно говорить о столкновении между цивилизацией РФ, защищающей свою территорию и ценности, и «миром потребления, пустоты политической и моральной жизни», который не может принять, что его сосед живет не по их моделям и правилам.

Он также отметил, что очень расстроен политикой действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который своими действиями лишь приближает эскалацию. В пример он привел его заявление о планах отправить французские войска на Украину.

Полное интервью внука Шарля де Голля можно будет увидеть в «Итоговой программе с Петром Марченко» на РЕН ТВ в это воскресенье, 25 августа, в 23:00.

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