Российские беспилотники поразили передатчики Starlink. Лучшее видео из зоны СВО

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Активное использование разведывательных и ударных БПЛА позволяет сохранять жизни наших военнослужащих.

Операторы беспилотников группировки войск «Днепр» ВС РФ поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink на ореховском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

БПЛА, состоящие на вооружении ВС РФ, постоянно модернизируются.

«Чтобы далеко улететь в тыл противника для разведки, нужны усилители сигналов, антенны и двойные батарейки, технологии не стоят на месте, и поэтому нам все время приходится импровизировать», — рассказал оператор дрона с позывным «Викинг».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.