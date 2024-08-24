Защитникам Отечества посвящается! В Москве открылся фестиваль «Спасская башня»

В Москве на Красной площади открылся фестиваль «Спасская башня»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Его участниками, помимо российских, станут коллективы из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции и ЮАР.

В Москве на Красной площади стартовал XVI международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Он продлится до 1 сентября.

Фестиваль открыли Президентский оркестр и Рота специального караула Президентского полка. Участвовали также иностранные коллективы, включая Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Всего же за девять дней мероприятия перед зрителями выступят коллективы из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР. Россию представят лучшие оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД.

Кроме вечерних шоу, в программу мероприятий «Спасской башни» войдет множество дополнительных событий и специальных проектов. Среди них: концерт-приветствие участников фестиваля на ВДНХ, выступление коллективов в парках и скверах Москвы.

К слову, за 15 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями мероприятий стали более 860 000 человек. Аудитория прямых трансляций проекта превысила 50 миллионов человек.

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