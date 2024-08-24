«Мало кого слушаю»: Губин назвал артистов, чьи песни слушает с удовольствием

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист уже почти 20 лет не поет, но за теми, кто сейчас выступает на сцене, следит.

Знаменитый певец Андрей Губин, прославившийся на всю страну в 1990-х, рассказал 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе», чье творчество ему нравится.

«Я хорошо разбираюсь в музыке, поэтому я мало кого слушаю, потому что я слышу ошибки. Музыки хорошей не так много. Niletto неплохой артист, Егор Крид... Есть неплохие ребята, девушки тоже», — заявил Губин.

Он также отметил, что достойных исполнителей на российской эстраде могло бы быть и больше, если бы они исполняли другие песни. А чтобы так было, певцам необходима сторонняя помощь.

«То есть песни нужны хорошие. Будут хорошие песни, будут по-другому выглядеть. У меня ведь тоже получилось, потому что со мной работали люди постарше. Они меня учили. Девушка красивая, но можно одеть в неправильный костюм, все скажут, что-то не то», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда певец Андрей Губин вернется на сцену.