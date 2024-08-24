«Не готовит»: Андрей Губин пожаловался на свою новую девушку

Фото, видео: Елизавета Клементьева / ТАСС; 5-tv.ru

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Артист признался, что у нее непростой характер.

Избранница певца Андрея Губина обычно не готовит дома, пара ходит по ресторанам. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

Андрей Губин еще ухаживает за своей избранницей, поэтому полноценной парой их пока называть рано. Впрочем, певец уже понял, что у его возлюбленной непростой характер. Губин признался, что любит горы, но заставить его девушку отправиться с ним на прогулку ему не под силу.

«Ее не заставишь, она сама мной повелевает», — заявил Андрей Губин.

Известно, что Губин не был официально женат и не обзавелся наследниками. Он был в отношениях с Елизаветой Саутиной, которой артист посвятил песню «Лиза». К сожалению, их романтические отношения продлились всего год и закончились по причине напряженного гастрольного графика певца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропал внебрачный сын Андрея Губина и почему он не помогает больному отцу.