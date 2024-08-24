«Я родился идеалом»: Олег Майами раскрыл, как поддерживает физическую форму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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По словам певца, звезды «любят очень много пожрать» и включают в свои райдеры колбасу, сыр и «прочую дрянь».

Чтобы добиться успеха, артист должен обладать хорошим телом. Об этом певец Олег Майами заявил 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

По мнению Майами, многим современным артистам недостает хорошей физической формы и энергии. Сам же он, по его словам, от рождения обладает и тем, и другим.

«Я таким родился. Я родился идеалом. Ничего с этим не могу поделать, мне просто приходиться чуть-чуть где-то дорабатывать», — заявил певец.

Впрочем, после этого Майами дал понять, что пошутил, и на самом деле в режиме 24/7 занимается «физической, ментальной и творческой проработкой». Без этого никак, само по себе ничего не появится, подчеркнул певец.

При этом другие артисты и звезды, по словам Майами, «любят очень много пожрать» и включают в свои райдеры «колбасы, сыры и прочую дрянь».

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