Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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За рулем машины находилась 52-летняя женщина.

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Уточняется, что атака произошла на трассе в Токмакском районе. За рулем машины находилась 52-летняя женщина, которая получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара в Запорожской области. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, в результате обстрела было повреждено водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды.

Аварийные и коммунальные службы Энергодара в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания, устранили последствия обстрела и восстановили водоснабжение.

При этом Балицкий не исключил повторных ударов, поскольку противник ориентирован на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Запорожской атомной электростанции под действием автоматики отключилась высоковольтная линия электроснабжения «Ферросплавная-1» на 330 киловатт.