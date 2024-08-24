Копию автомобиля Peugeot 406 из фильма «Такси» начнут сдавать в аренду

Фото: Кадр из к/ф «Такси 2», реж. Жерар Кравчик, 2000 г.

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За возможность почувствовать себя героем известной картины придется выложить немаленькую сумму.

В Париже начнут сдавать в аренду копию автомобиля Peugeot 406 из популярного французского фильма «Такси». Об этом сообщает портал Motor.ru.

Сообщается, что это точнейшая копия машины 1998 года выпуска с белым кузовом, трехлитровой «шестеркой» мощностью 194 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией. Кроме того, на крыше установлена светящаяся табличка Taxi Marseille как у лихача Даниэля из знаменитого фильма.

Однако самостоятельно совершить трюки на этом авто, как это делают герои фильма, не получится: взять машину можно будет только с водителем. Цена подобного развлечения будет стоить 90 евро в час, то есть чуть больше девяти тысяч рублей, или 400 евро за один день или почти 41 тысячу рублей.

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