Есть погибшие: появились подробности о захвате заложников в ИК-19

Бочаров: в результате захвата заложников в ИК-19 погибли люди

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Злоумышленники взяли в заложники не только сотрудников колонии, но и заключенных.

Захват заложников в ИК-19 не обошелся без жертв. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — цитирует Бочарова Telegram-канал администрации региона.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а семьи погибших получат поддержку.

Тем временем правоохранительные органы продолжают следственные действия по поводу произошедшего захвата.

Как уточнили в пресс-службе ФСИН РФ, всего в заложники были взяты 12 человек — восемь сотрудников колонии и четверо осужденных.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Известно, что остальные четверо сотрудников колонии, оказавшие сопротивление преступникам, были госпитализированы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадали и взятые в заложники осужденные.

К сожалению, четверо сотрудников колонии погибли.

Пострадавших среди силовиков, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. Сам штурм ИК-19 длился не более получаса.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из захваченной колонии. На них трое преступников, вооруженные заточками, разгуливают по двору исправительного учреждения, а на земле, со связанными за спиной руками, сидит окровавленный сотрудник ИК-19.