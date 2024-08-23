Захват заложников: в ИК-19 захватили сотрудников исправительного учреждения

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов

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Территория вокруг колонии оцеплена.

О ситуации в Волгорадской области. Здесь прямо сейчас в колонии проходит операция по освобождению заложников. К зданию исправительного учреждения стянуты подразделения спецназа. Преступников как минимум четверо. По крайней мере, именно столько заключенных оказалось в комнате, где и произошло первое нападение на сотрудников. Вся последняя информация к этой минуте — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Территория колонии оцеплена по всему периметру, на дорогах выставлены посты с усиленными нарядами полиции. На место продолжают прибывать бойцы спецподразделений.

Сообщается, что несколько человек ранены. По данным ФСИН, Захват заложников случился во время заседания дисциплинарной комиссии, когда несколько осужденных привели для продления их пребывания в штрафном изоляторе.

«В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четыре пострадавших работников УФСИН, два человека находится в тяжелом состоянии, два человека — в средней степени тяжести, в настоящее время проходит оперативное вмешательство, проводится операции в районной больнице», — говорит Анатолий Себелев, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области.

Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно. На место ЧП уже прибыли медики.

На месте создан оперативный штаб для координации работы всех служб. В колонии содержатся около тысячи заключенных. При этом, она рассчитана на большее количество человек — так говорят в общественной наблюдательной комиссии.

«Систематически ОНК посещает это учреждение, каких-либо жалоб не поступало. Хочу отметить, что захват никак не связан с условиями содержания. При проверках колония всегда позиционировала себя как положительная», — говорит Вадим Чередник, председатель общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области.

Проверкой деятельности исправительной колонии займутся в прокуратуре. Ход расследования — на контроле в центральном аппарате СК.

«Следственным комитетом расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьями 206 и 321 УК России — это „Захват заложников“ и „Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества“. Для расследования уголовного дела создана следственная группа», — доложила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Разбираться в причинах ситуации будет и сотрудники центрального аппарата ФСИН. Они уже направлены в Волгоградскую область.