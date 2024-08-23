Снайперы Росгвардии нейтрализовали всех захватчиков ИК-19 под Волгоградом

Фото, видео: © РИА Новости; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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В регионе на время ЧП был организован оперативный штаб.

Снайперы Росгвардии нейтрализовали четверых заключенных, которые взяли в заложники сотрудников ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», — говорится в сообщении.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных ИК-19 Волгоградской области напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. В регионе был организован оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Расследование находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырех сотрудников ИК-19 в Волгоградской области госпитализировали после нападения осужденных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все необходимое для спасения жизней пострадавших.