Мошенники нашли новый способ получать пароли россиян от «Госуслуг»

Мошенники стали звонить людям от имени судей, чтобы получить пароль от Госуслуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Уже есть первые пострадавшие.

Злоумышленники нашли новый способ воровать пароли россиян от портала «Госуслуги». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Собеседник издания сообщил, что уже известно о жертвах новой схемы. Например, одной из них стала жительница Московской области.

Женщине позвонил анонимный абонент. Человек на другом конце провода представился помощником судьи Химкинского городского суда и рассказал об изменении времени назначенного судебного заседания. После этого он запросил от нее код, который ей должен прийти по смс. По его словам, это было необходимо для того, чтобы распечатать повестку.

Гражданка в итоге передала код злоумышленнику, после чего потеряла доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». К счастью, женщина не понесла никакого материального ущерба. В данный момент проводится проверка случившегося.

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