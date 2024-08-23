Боррель признал, что Евросоюз — часть конфликта на Украине
Боррель назвал ЕС участником конфликта на Украине
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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По его словам, исход СВО окажет влияние на безопасность Европы.
Европейский союз является частью конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе конференции в Испании, трансляция которой велась в социальной сети X.
«То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы — часть этой игры», — утверждает Боррель.
Он также уточнил, что Евросоюз — не сторона специальной военной операции, а только часть конфликта, исход которого напрямую повлияет на Европу.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Атака Украины на Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа совершили нападение на российскую территорию в Курской области. Украинские боевики безжалостно били по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали десятки человек. Союзники киевского режима из Евросоюза и НАТО такой шаг Украины осуждать не стали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у США заканчиваются рычаги давления на Россию.