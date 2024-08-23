Четыре сотрудника УФСИН госпитализированы после захвата заложников под Волгоградом

Четыре человека госпитализированы после захвата заложников под Волгоградом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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ЧП произошло в исправительной колонии № 19.

Четырех сотрудников исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области госпитализировали после нападения осужденных. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ», — написал губернатор.

Бочаров добавил, что из-за произошедшего в ИК-19 в готовность были приведены силы санитарной авиации и больниц, специалисты-медики были направлены в Суровикинскую ЦРБ, куда доставили пострадавших.

Кроме того, в Волгоградской области создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников. Оперативные мероприятия проводят правоохранительные и силовые органы. Угрозы гражданскому населению нет, подчеркнул губернатор.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных ИК-19 Волгоградской области напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, один сотрудник колонии убит, еще несколько тяжело ранены. В настоящий момент силовики готовятся к операции по освобождению удерживаемых заключенными людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Расследование находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики задержали временно исполняющего обязанности начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России, полковника внутренней службы Алексея Тимченко по подозрению в получении взятки.