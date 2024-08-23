Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу

При захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом пострадали четыре человека

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Обновлено в 18:55 (мск)

Заключенные исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Все подробности произошедшего — в материале 5-tv.ru.

Когда произошел захват

Осужденные захватили сотрудников ФСИН прямо во время заседания дисциплинарной комиссии 23 августа.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, указал, что был создан оперативный штаб для координирования работы по освобождению заложников. Территория вокруг ИК-19 оцеплена.

Глава Суровикинского района Роман Слива, в свою очередь, отметил, что движение транспорта по городу не ограничено, все службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Позднее в Росгвардии сообщили, что снайперы четырьмя точными выстрелами нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии — они освобождены.

Как уточнили в пресс-службе ФСИН РФ, всего в заложники были взяты 12 человек — восемь сотрудников колонии и четверо осужденных.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Известно, что остальные четверо сотрудников колонии, оказавшие сопротивление преступникам, были госпитализированы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадали и взятые в заложники осужденные.

К сожалению, четверо сотрудников колонии погибли.

Пострадавших среди силовиков, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. Сам штурм ИК-19 длился не более получаса.

Какой режим в ИК-19 и сколько там осужденных

ИК-19 расположена на окраине города Суровикино в Волгоградской области. Колония вмещает в себя 1229 человек, там строгий режим содержания.

Проверка прокуратуры и возбуждение уголовного дела

Сотрудники центрального аппарата ФСИН незамедлительно выехали в Волгоградскую область. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 («Захват заложника») и ч. 3 ст. 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Глава ФСИН доложил Путину о ЧП

Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии в Волгоградской области. Доклад был озвучен во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

Президент также указал, что заслушает доклады директора Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСБ Александра Бортникова, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор захватчику заложников в ростовском СИЗО. ЧП произошло в июне в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.