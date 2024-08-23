Верховный суд России определил, когда изъятие машины у должника невозможно

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инстанция отметила, что человеку важно сохранить необходимый уровень существования, чтобы не оставить его за пределами социальной жизни.

Верховный суд России принял решение оставить автомобиль обанкротившейся женщине-инвалиду из Башкирии, поскольку он необходим ей для посещения реабилитации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте первой инстанции.

Признанная банкротом женщина является инвалидом II группы, испытывает затруднения при передвижении на большие расстояния, а медицинское учреждение, которое она регулярно посещает, находится в 52 километрах от ее дома. Постоянно вызывать такси позволить себе она не может.

Суд в Башкирии отклонил жалобу женщины, которая просила оставить ей автомобиль. Там отметили, что обанкротившемуся инвалиду могут оставить только специальные средства передвижения. Также уточнялось, что суд при рассмотрении подобных дел учитывает необходимость оставить должнику условия, которые создадут «нормальное существование».

На это дело обратил внимание Верховный суд России. Экономическая коллегия инстанции отменила решение башкирского суда и признала, что обеспечение указанного баланса требует сохранения для человека «необходимого уровня существования, чтобы не оставить его за пределами социальной жизни», а одной из мер «социальной защиты инвалидов является его реабилитация».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховном суде уточнили правила раздела имущества при разводе. Так, первая инстанция России запретила оформлять совместно нажитое на родителей, чтобы скрыть имущество от бывшего супруга.