Безработица на максимуме: в США «нарисовали» лишних 800 тысяч рабочих мест

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Данные статистики труда свидетельствуют о возможном наступлении рецессии в стране.

Американское Бюро статистики труда в ходе ревизии собственных данных выяснило, что за год, к марту 2024 года, в США оказалось на 800 тысяч рабочих мест меньше, чем было изначально насчитано. Это означает, что официальный уровень безработицы, который и так уже выше 4%, может взлететь на 5−6%, а то и выше. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на данные политолога Малека Дудакова.

По мнению эксперта, новые данные американского Бюро статистики труда могут свидетельствовать о том, что рецессия в США уже наступила.

Дудаков указывает на то, что крупный бизнес и банки в США массово сокращают персонал. Схожая ситуация и в сфере услуг. Более того, там основная часть имеющихся вакансий — временные и достаются мигрантам.

Многие отрасли экономики США уже впадают в кризис, не помогает даже вливание денег, при этом госдолг растет на один триллион долларов каждые 90 дней, отмечает политолог.

По словам Дудакова, республиканцы уже предвкушают экономический крах действующего вице-президента и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис. Если крах произойдет до выборов в ноябре, то похоронит кампанию Харрис, а если позднее, то усилит раскол США в момент передачи власти, заключает эксперт.

До этого Дудаков заявил, что Белый дом словно завис в «состоянии анабиоза» в то время, как экономику США буквально трясет, общество расколото как никогда, на украинском фронте все печально, а Ближний Восток грозит в любой момент взорваться.

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