Вандалы осквернили могилу «Пухляша» Красилова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Убитая горем мама артиста пришла в ужас от увиденного.

Вандалы разгромили могилу российского актера и танцора Дмитрия Красилова, не пожалев даже его портрета. Об этом на своей странице в соцсети рассказала мама погасшей звезды.

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Галина Красилова во время очередного посещения могилы своего сына в родном городе Заринске увидела, как вандалы осквернили место погребения артиста. Неизвестные сожгли ленты и выбросили цветы, не пожалев даже рамку с портретом. Женщина не смогла найти слова, чтобы описать свое негодование.

«Что, что же творится с людьми? Почему столько злости, ненависти?» — заявила мама актера.

Мама артиста Дмитрия Красилова показала последствия разгрома вандалами могилы сына. Фото: Instagram* / krasilova948

Женщина указала, что неизвестные вандалы пытались порвать портрет с изображением ее сына, но у них ничего не получилось.

Шоумен Дмитрий Красилов внезапно скончался в 29 лет. Его тело нашли 18 декабря 2023 года без признаков жизни в собственной квартире в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что семья покойного Красилова испытывает финансовые проблемы.

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