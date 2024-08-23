Природный пожар на Домбае охватил 15 гектаров, туристов эвакуируют

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Площадь возгорания продолжает увеличиваться.

Кадры из Карачаево-Черкесии, где из-за лесных пожаров эвакуируют сотни туристов в районе Домбая. Людей вывозят туда, где нет дыма, который заволок все окрестности.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по заповеднику, и уже охватил 15 гектаров реликтовых лесов. Ближайшие дороги перекрыты, к тушению готовится авиация. За ситуацией на одном из самых популярных курортов следит корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

В Тебердинском национальном парке, где загорелся лес, всегда много туристов. Их стихия застала врасплох. Отдыхающие оказались отрезаны от путей эвакуации. Люди переместились ближе к водоемам и всю ночь ждали, когда к ним доберутся спасатели.

Кроме огня и едкого дыма, работу поисковых групп затруднил камнепад, спровоцированный лесным пожаром. Обломки скал и деревьев с проезжей части убирала строительная техника. Всего из района, охваченного огнем, эвакуировали 236 человек. В том числе 43 ребенка. Никто из туристов не пострадал.

Пожар в Гоначхирском ущелье бушует со вчерашнего дня. На этих кадрах — Гоначхирское ущелье заволакивает густым дымом. Серые клубы поднимаются над облаками в небо на несколько километров.

Пламя охватывает одну из главных достопримечательностей Карачаево-Черкессии и подбирается к поселку Домбай.

Сейчас пламя тушат 220 человек и 54 единицы техники. По словам спасателей, угрозы населенным пунктам нет.

«Обстановка остается сложной, но находится под контролем. Жаркая сухая погода, а также сильные порывы ветра способствовали распространению огня. На данный момент площадь активного горения составляет около 15 гектаров», — говорит начальник ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесской Республике Дмитрий Помогайбо.

Несмотря на усилия, площадь возгорания продолжает увеличиваться. К тушению привлекли авиацию.

Причины пожара в Тебердинском национальном парке еще предстоит установить экспертам. По факту возникновения пожара прокуратура региона начала проверку.