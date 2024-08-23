Лидера группы «Руки вверх!» Жукова обязали выплатить долг за ЖКХ

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист оказался должен сразу несколькими компаниям.

Певца и солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова обязали выплатить долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Мировой судья судебного участка № 373 Таганского района города Москвы вынес два судебных приказа о взыскании с Жукова Сергея Евгеньевича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — указали в сообщении.

Важно отметить, что сумма общей задолженности не была указана. При этом только за 2024 год в суд было подано семь исков о взыскании долгов с Жукова — причем сразу от двух компаний.

Почти все исходили от «Мосводоканала», только один оказался от ГКУ «Московский центр недвижимости», если судить по данным Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, как блогер Сергей Косенко задолжал налоговой более десяти миллионов рублей.