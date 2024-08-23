В деле серийного душителя Миргорода появились пять новых жертв

Фото: ИЗВЕСТИЯ Павел Волков

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Сейчас он отбывает пожизненное наказание в колонии. Следствию ранее удалось установить причастность в 18 преступлениям. Но теперь список увеличился.

В деле серийного душителя Владимира Миргорода, который отбывает пожизненное заключение, появились пять новых жертв. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«По уголовному делу проведены молекулярно-генетические экспертизы в условиях современных технологий, по результатам которых установлена причастность Миргорода к совершению преступлений. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он признал вину», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Свое первое убийство Владимир Миргород совершил еще в 2002 году. Тогда на съемной квартире он задушил девушку, с которой только что познакомился. Уличен в серии жестоких убийств Миргород был только восемь лет спустя, и то только потому, что случайно проговорился во время застолья с друзьями о своих похождениях.

Мосгорсуд 30 января 2012 года приговорил Миргорода к пожизненному лишению свободы. Он отбывает наказание в колонии «Снежинка» в Хабаровском крае.

Ранее следствие доказало 18 убийств, совершенных Миргородом. Одной из жертв душегуба был подросток, на глазах которого страшный маньяк сперва убил его мать. Однако в августе 2024 года удалось доказать его причастность к еще пяти убийствам. Кто знает, возможно, в будущем смертельный список Миргорода продолжит расти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чапаевске задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки.