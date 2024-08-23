Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Вчера ФСБ возбудила уголовные дела против иностранных журналистов, которые вели незаконную съемку на территории России.

Очередной западный журналист, корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли, незаконно проник на территорию Курской области, чтобы собрать материал для своего издания.

Свою статью Конноли выпустил 23 августа. По словам журналиста, ему удалось посетить город Суджа, который пытались захватить Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Корреспондент заявил, что провел в населенном пункте несколько часов. Все это время он якобы находился под наблюдением украинских боевиков. В своей публикации он также указал, что в курском городе нет электричества, водоснабжения и мобильной связи, а оставшиеся там люди оторваны от своих близких.

В ФСБ России 22 августа сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении американского журналиста, который вел незаконную съемку в Курской области. Его обвиняют в пересечении государственной границы без соответствующего разрешения.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим напал на Курскую область, чтобы собрать побольше лайков в социальных сетях.

* — СМИ, признанное иноагентом на территории России