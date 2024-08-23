Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа

Врач Дин Эггит: при кровотечении из носа более 20 минут нужно обратиться к врачу

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Время может указывать — насколько опасна проблема.

Кровь из носа может указывать как на небольшую механическую травму, так и на проблемы с сердцем. При этом немаловажным фактом выступает время. Об этом в беседе с Daily Mail рассказал врач Дин Эггит.

«Кровь из носа — это тот случай, когда пациенты приходят к нам, думая, что это нечто безобидное», — указал Эггит.

Он заявил, что люди нередко не обращают внимание на процессы, которые могут происходить на фоне этого.

Откуда течет и на что указывает

По мнению врача, стоит внимательно обращать — откуда конкретно из носа идет кровь. Первый случай, если из задней его части и стекает прямо в горло, тогда нужно сразу обратиться к врачу. Причина может заключаться как в повреждении больших сосудов, так и говорить о раке носа.

Кровь может идти сразу из двух ноздрей, здесь выступают сразу несколько причин. Самая опасная указывает на лейкемию, также иногда это происходит из-за индивидуальной реакции на конкретное лекарство. Среди прочего, такое состояние может развиваться на фоне печеночной недостаточности, тяжелой инфекции.

Важно отметить, что если кровь идет из переднего кончика носа, то, скорее всего, это не повод для переживаний. Подобное может произойти из-за повреждения расположенных там хрупких сосудов при сморкании. Эггит добавил, что в отдельных случаях кровь из носа может идти и на фоне переутомления, и стресса у человека. Среди других факторов — перепад температур зимой.

Что делать при крови из носа

Первым делом необходимо сесть ровно, а затем немного наклонить голову вперед. Затем важно зажать крылья носа с обеих сторон. Финальный шаг — приложить что-нибудь холодное на область носа, для этого подойдет и смоченный холодной водой платок.

Кровь может не остановиться, тогда в ноздрю нужно вставить ватный или марлевый тампон. Его предварительно стоит смочить 3% раствором перекиси водорода, однако подойдут и любые сосудосуживающие капли.

Кровь идет больше 20 минут

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании указали, что длительность кровотечения из носа — это первый признак серьезной проблемы. В случае, если человек не может остановить кровь более 20 минут, нужно обязательно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, о каких еще проблемах может говорить кровь из носа у взрослых людей.