Самые крупные бренды: Роспотребнадзор нашел пестициды в известных марках чая

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Такая продукция продавалась в супермаркетах SPAR и «Светофор».

Производителям чая в России поручили разработать программу по исключению пестицидов из продукции. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре по Татарстану, который выдал предостережения трем крупным участникам рынка, продававшим свою продукцию в супермаркетах SPAR и «Светофор».

В руки к журналистам издания попал документ, в котором указано, что у ООО «Май» пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае «Ричард». Эта компания выпускает такие популярные марки, как Curtis, «Майский» — до 2003 года, «Майский чай», «Лисма», Coffesso.

В то же время у компании ООО «ОРИМИ», которая производит 35 процентов чая на российском рынке, вредоносные вещества нашли в чае «Гринфилд». «ОРИМИ» также производит чаи Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и «Принцесса Канди», «Гита», «Жемчужина Нила» и «Шах».

У ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» пестициды выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром». После проведения проверки Роспотребнадзор потребовал изъять эту продукцию с российского рынка.

Расследование, которое ведомство провело в декабре 2023 года, установило наличие пестицидов в еще нескольких чаях, которые реализовывали другие крупные торговые сети. Были это вышеуказанные бренды или какие-то другие — в Роспотребнадзоре не уточнили.

Производителям чаев, которые не соответствуют гигиеническим нормам, было поручено исключить пестициды из своей продукции.

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