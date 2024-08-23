Петербургская ночь: двое мужчин сломали нос школьнику и отняли у него телефон

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мама ребенка не сразу обратилась в полицию.

Двое мужчин напали на ученика средних классов в Петербурге, сломав ему нос и выхватив мобильный телефон. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Инцидент произошел 18 августа в Колпино. Двое мужчин напали на восьмиклассника на улице Павловской, причем это произошло вечером, примерно в 20:00 по местному времени.

Ребенок не только получил травму носа, но и лишился мобильного телефона стоимостью восемь тысяч рублей. Подросток самолично обратился в приемный покой на следующий день для оказания медицинской помощи — у него обнаружили перелом костей носа.

Несколько дней спустя, 22 августа, мать пострадавшего школьника написала заявление в полицию. В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Вскоре полиция задержала одного возможного нападавшего, им оказался 39-летний житель Колпино. Второго злоумышленника пока еще не нашли, он находится в розыске.

Ранее 5-tv.ru писал, как напавших на чемпиона РФ по боксу обвинили в покушении на убийство. Дмитрий Двали попытался защитить молодого человека — его избивала группа мужчин.