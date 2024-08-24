«Не знаю, как это пережила»: звезда «Дома-2» Дашко рассказала о жизни в тюрьме

Фото: Telegram / Анастасия Дашко канал / dashkoanastasiya

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Она провела в заключении два года за мошенничество.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко, отсидевшая два года за мошенничество, рассказала, что в тюрьме читала книги. Об этом она поделилась в интервью Яне Чуриковой.

По версии следствия, Дашко обманывала строительные компании.

«Забирала товар на продажу, сбывала его по цене, значительно ниже рыночной, а вырученные деньги тратила на красивую жизнь, в частности на зарубежные турпоездки», — отмечали в ГУ МВД по Челябинской области.

В интервью Дашко пояснила, что ей изначально дали три года тюрьмы, но она подала апелляцию. В итоге ей сократили срок до двух лет: год из назначенного срока она провела в СИЗО, а еще год — непосредственно в тюрьме.

Участница реалити-шоу призналась, что сама не знает, как пережила эти 36 месяцев.

«Это, наверное, характер и возможность находить плюсы во всем», — сказала она.

Экс-участница «Дома-2» призналась, что эта ситуация дала ей возможность находить общий язык с любыми людьми. Кроме того, чтобы не отставать от жизни, Дашко читала много книг.

«Я каждый раз плачу, потому что я сама не знаю, как это пережила», — не сдерживая слезы воскликнула Дашко.

Она также добавила, что в это время ей очень сильно помог ее парень. Теперь она счастлива с ним в браке и родила ему двоих детей.

«Спасибо этой ситуации, потому что тогда я бы не смогла оценить в полной мере такого мужчину», — сказала Дашко.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участник «Дома-2» раскрыл, сколько платили героям.