Эвакуируют людей: на исландском острове Гриндавик извергается вулкан

Фото, видео: Reuters / GISLI OLAFSSON; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Огромный поток лавы движется в сторону населенного пункта.

Одно из самых необычных и красивых извержений наблюдали жители исландского острова Гриндавик. Длина кратера, из которого под давлением извергается лава, составила уже почти четыре километра.

Огромный поток движется в сторону столицы региона. Из города уже эвакуируют людей, хотя ученые уверены, что лава остынет быстрее, чем успеет достичь жилых построек. К тому же, они полагают, что при такой интенсивности вулкан должен прекратить свою активность уже через несколько часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч.