Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Чем артист удивил фанатов?

В сердце столицы зрители увидели шоу автора и исполнителя всенародно любимых хитов SHAMAN. Заслуженный артист России выступил на Красной площади с новой концертной программой «Победа!»

Одну из песен под названием «Отец» Ярослав Дронов спел в дуэте с 11-летним Егором — сыном погибшего на СВО военнослужащего. Во время презентации хита «Настоящий мужчина» на сцену вышел Григорий Лепс.

Кульминацией вечера стало исполнение русской народной песни «Ой, то не вечер», на последнем припеве которой SHAMAN установил рекорд по продолжительности исполнения ноты. Достижение официально зафиксировано в Книге рекордов России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN исполняет мечты соотечественников.