Грозная боевая машина: как работают расчеты «Града» ВС РФ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

У противника нет шансов скрыться от удара.

Российские подразделения продолжают наступление на южнодонецком направлении СВО. Продвижение штурмовых отрядов обеспечивает работа ракетных установок «Град». Вместе с расчетом одной из них на передовую отправился и корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Вместе с командиром боевой машины осматриваем повреждения на кузове. Казалось бы, техника после такого не живет, но «Град» доказывает обратное.

— Такие вот дыры оставляет шрапнель?

— Да, шрапнель. Есть шрапнель-шарики, дырочки вот.

— То есть, у вас целая коллекция следов на кузове?

— Да.

Эта ракетная установка группировки «Восток» прошла все значимые сражения за последние два года. Она стреляла на запорожском направлении и под Донецком, поддерживала штурм Урожайного и Новомихайловки. И собрала столько отметин на кузове, что кажется — это израненный зверь. Но такое впечатление обманчиво — это по-прежнему грозная боевая единица.

Каждый раз, когда видишь такую технику, поневоле проникаешься к ней уважением, потому что в чем дело — пробоины, везде, на ней живого места нет. Вот пробоина — это от крупного осколка, это шрапнель. И, тем не менее, она ездит и выполняет свои боевые задачи.

Сейчас легендарный «Град» поддерживает наступление наших сил на южнодонецком направлении. Камчатские артиллеристы работают по площадям. Но бывали и случаи, когда попадали по отдельным единицам вражеской техники.

«Если прямое попадание, бывает просто рядом по касательной пройдет, потом уже ствольная техника его добивает», — рассказал старший наводчик БМ-21 «Град» с позывным «Андромед».

Активность беспилотников-камикадзе в Донбассе беспрецедентная, поэтому изрядно послужившую машину морской пехоты Тихоокеанского флота оснастили системой радиоэлектронной борьбы, которая включается каждый раз, когда «Град» выезжает из укрытия.