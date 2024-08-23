«Я верю в него»: SHAMAN о выступлении однокурсника на своем концерте в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Артист намекнул, что хочет попробовать себя в новом амплуа.

Выступивший на концерте певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, его коллега Никита Осинов учился вместе с заслуженным артистом России. Об этом Дронов рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Сегодня (22 августа. — Прим. ред.) будет ряд других артистов, в том числе и мой однокурсник — Никита Осинов, с которым мы учились в институте имени Гнесиных», — признался музыкант.

SHAMAN пояснил, что в этом случае он выступил в качестве продюсера Осинова, написав для него песню — и даже не одну. Исполнитель добавил, что однокурсник впервые выступил перед такой большой публикой — концерт SHAMANа прошел на Красной площади в День Государственного флага России.

«То есть я ему как друг помогаю пробиваться. Ну я просто понимаю, что есть уже какой-то пройденный этап и всегда хочется попробовать что-то новое. Иду вперед, поэтому я в него верю, как в артиста и как в человека — самое главное», — заявил звезда.

У знаменитого певца уже есть личный продюсерский центр, в котором пока, правда, состоит только сам Дронов.

Ранее 5-tv.ru писал, какие напитки SHAMAN пьет вместе с заслуженным артистом России Григорием Лепсом. Именно в сотрудничестве с ним музыкант презентовал на концерте новую песню «Настоящий мужчина».