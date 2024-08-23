Даже без удобств: в Ленобласти дольщики получили недоделанные квартиры

Фото, видео: Ермохин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

В домах нет воды и света, не работает канализация.

В Ленинградской области жертвами обмана стали десятки дольщиков, которые получили новые квартиры. Но вместо радости владельцы недвижимости испытывают недоумение — долгожданные квадратные метры просто непригодны для жизни. А на все претензии застройщик и управляющая компания просто разводят руками. В деталях коммунальной драмы разбирался корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Дома, с виду готовы, собственники из девятого и десятого корпусов ЖК «Тридевяткино царство» получают ключи. Но вот звуки перфораторов и болгарок все еще разносятся по этажам. А люди признаются, что не понимают, как им в таких домах жить.

«На объекте отсутствует холодная и горячая вода, вентиляция, электричество. Компания „Лоэкс“ подключила девятый корпус первую секцию, это мне известно. А по поводу десятого у меня пока нет информации», — говорит дольщик Андрей Спиридонов.

Вместе с бригадой приемщиков-специалистов, которые выявляют недочеты и составляют акт о недоработках, Андрей Спиридонов поднимается в квартиру. Дефекты замечают уже в подъезде: мусоропровод по требованию собственников демонтируют, а дыры просто заделывают плиткой. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

Отсутствие отделки за трубами горячей и холодной воды. Углы не все прямые. На балконе нет ограждения. Сквозь щель между полом и остеклением виден этаж ниже. Некоторые двери не закрываются. Но хотя бы есть электричество.

Вроде бы квартира просторная, удобная планировка, но везде следы недоделок. Вот, между дверным косяком и стеной — щель в два пальца. Ну и по потолку везде следы протечек.

Дом должны были сдать десять лет назад, но в 2017 году у застройщика — компании «Унисто-Петросталь» — начались проблемы. Затем она объявила себя банкротом, а ее владелец Владимир Оксман пустился в бега, заодно прихватив два с половиной миллиарда рублей. Достраивать дома пришлось уже с помощью властей. Но ускоренные темпы работ, видимо, вышли боком: в многоэтажках все еще нет воды и не работает канализация.

«Дом подключен ко всем сетям и передан в управление управляющей компании. Фактически на объекте есть свет, вода и канализация», — отмечает Александр Моргун, руководитель фонда защиты прав обманутых дольщиков Ленинградской области.

Вот только управляющая компания «Орион», в чьем ведении находятся сданные корпуса, не заключила договоры с поставщиками услуг. А без этого вода так и останется только в общих трубах в подвале. Но хотя бы с электричеством вопрос решен.

«Весь пакет документов нами собран и отправлен ресурсоснабжающим организациям. Сейчас мы ждем от них принятия окончательного решения и подачи на дом всех необходимых коммунальных ресурсов», — говорит Константин Давыдов, заместитель генерального директора УК «Орион».

Сколько еще ждать, собственники квартир не знают. Многие из них когда-то покупали квартиры еще на этапе котлована, вложив последние деньги. А пока возводились эти проблемные дома — некоторые успели даже погасить ипотеку, но ключи все еще не получили.

Для Татьяны Мигуновой ситуация вдвойне сложная: квартиру она ждет вместе с двумя детьми, один из которых — инвалид.

«Честно говоря, мы скитаемся. Нам пришлось на два года уехать в Тверскую область, где для моего ребенка нет никаких условий. Он не проходил реабилитации, врачей. Благодаря нашей инициативной группе и нашим дольщикам собрали нам деньги, мы вернулись сюда с надеждой, что мы получим квартиру», — заявляет Татьяна.

Мы отправили запросы в компанию «ЖилКомТеплоЭнерго», которая является поставщиком услуг по подведению и отведению воды в девятом и десятом корпусах «Тридевяткиного царства». Ответа пока не получили. Впрочем, отсутствие воды — хоть и главная, но не единственная проблема. Слишком много дефектов в квартирах, на устранение которых также потребуется время.