Опасное пламя: в Туве продолжается борьба с природными пожарами

Более 600 человек тушат лесные пожары в Туве

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

На помощь спасателям приходят экипажи самолетов-амфибий Бе-200.

Десятки вылетов в сутки совершает авиация и в Туве, там огнем охвачены более 15 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная ситуация в труднодоступных районах, куда невозможно доставить спецтехнику и людей. На помощь приходят экипажи самолетов-амфибий Бе-200, которым приходится работать буквально на износ. В этом убедился корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Бе-200 раз за разом пикирует на озеро. Пополнять запасы воды в баках самолет-амфибия может, практически не сбавляя хода.

Началась тряска. Это значит, что самолет коснулся поверхности озера. Наша скорость 200 километров в час. 15 секунд и борт уносит в небо 12 тонн воды.

В основном, экипаж отрабатывает пожары в горной местности. В течение дня совершают до 20 сбросов воды. Главное, чтобы поблизости нашелся водоем подходящих размеров.

Мы сейчас находимся прямо над пожаром. Самолет начал сброс воды. Самая главная задача — попасть прямо в очаг. По-моему, с целью справились. От того, насколько метко произойдет сброс, зависит эффективность работы наземной группировки.

«Как правило, тушим в труднодоступных местах, куда не могут подойти люди. Либо сбиваем верховой пожар, у которого высокая температура горения», — объясняет бортовой инженер Сергей Котляров.

Самолет-амфибия МЧС России прибыл в Туву из Красноярска для борьбы с лесными пожарами. Бе-200 называют уникальным. Снизу — лодка, сверху — самолет. Он работает по принципу бомбардировщика — только сбрасывает с неба не снаряды, а воду.

«Вот это у нас створки водных баков. Их всего восемь штук. Происходит сброс воды и происходит момент, который выталкивает самолет, приходится даже бороться», — отмечает второй пилот Николай Селюков.

В регионе прямо сейчас пылают почти 15 тысяч гектаров тайги. Главная задача — не подпустить огонь к населенным пунктам. Сейчас с пожарами в республике борются почти 600 человек — это сотрудники МЧС, Авиалесоохраны и добровольцы. Задействовано 60 единиц техники.