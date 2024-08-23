Каждый мужчина должен пройти через это: рэпер ST неожиданно сменил имидж

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Артист заявил, что вместе с внешним преображением кое-что новое появилось и в его жизни.

Рэпер Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, показался на публике в новом образе. Подхватил тренд, которому следуют многие известные артисты, и отпустил усы. Да не простые, а длинные, да подкрученные. Свой стиль он продемонстрировал на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе». Рэпер любит пробовать новое, балансировать между музыкальными стилями и экспериментировать. На этот раз — усы.

«Мне сказали, что любой мужчина должен пройти через усы — когда решает, что они ему идут. Единственное, что я знаю теперь, это выражение „по усам текло, а в рот не попало“ — действительно многое проходит мимо меня, как спели бы Filatov & Karas», — сказал музыкант.

Степанов в рэпе давно, первый трек он записал еще в 2003 году. Спустя пять лет на его счету были уже четыре студийных и два мини-альбома, а также масса совместных проектов с другими артистами. Кроме того, он пишет песни для других исполнителей. Многих это удивляет, но факт — ST автор нескольких хитов Ольги Бузовой, в том числе «Мало половин».

Помимо собственного творчества рэпер продвигает стихи молодых поэтов. По его инициативе был создан проект #superСТИХИ в соцсетях, который позже продолжился на телевидении. Лучшие работы участников публиковались в сборниках, которые может приобрести любой желающий. Он также стал участником группировки «Ленинград» после случайного знакомства с ее лидером Сергеем Шнуровым и прокатился по стране с совместным гастрольным туром. ST снялся в трех фильмах, к шести написал саундтреки.

Музыкант счастливо женат на телеведущей и модели Ассоли Васильевой. Звезды поженились в 2015 году, в 2021-м обвенчались. Каждую годовщину отмечают ярко, на пятую, например, устроили еще одну свадьбу — индийскую. У пары две дочери — Эстель родилась в 2020-м, а Эльза в 2024-м.

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