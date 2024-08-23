Экипажи Т-80БВ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипажи Т-80БВ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские танкисты работают быстро и с закрытых позиций.

Танкисты южной группировки войск успешно уничтожают опорные пункты подразделений ВСУ под Донецком. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Мы работаем с танка из закрытых позиций. У нас это получается быстро. Мы выскочили, отработали, уехали. Противник работает с Торецкого. Работает по Горловке по городу, по мирным жителям…» — рассказал командир взвода с позывным «Зуйок»

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.