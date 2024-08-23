Российские артиллеристы уничтожили САУ «Богдана» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Ударам подверглись также опорные пункты неприятеля.

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» нанесли удар по замаскированным опорным пунктам ВСУ и уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Уничтожение целей подтверждают кадры объективного контроля, полученные от российских БПЛА.

Буксируемые пушки «Гиацинт-Б» — грозное оружие, способное наносить мощнейшие удары с расстояния свыше 20 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.