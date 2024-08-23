«Надо разговаривать»: журналист Сладков о задачах военных корреспондентов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Репортер уверен, что происходящее сегодня в мире имеет особую ценность для подрастающих поколений.

Военный корреспондент Александр Сладков, выступая в Музеоне в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», рассказал 5-tv.ru о самом важном в своей работе.

«Я, вообще, отражатель, репортер, который просто рассказывает то, что он видел. А люди-то у нас… У нас очень хорошие генералы, у нас солдаты очень хорошие и наша задача — одушевлять, показывать, кто это делает, этот процесс», — объясняет журналист.

Своей задачей Сладков видит необходимость рассказывать о деталях, подробностях происходящего, в частности в зоне проведения спецоперации.

«Президент не может все время по телефону или по телевизору и по радио объяснять, что происходит, хотя он достаточно часто это делает, как и остальные. Но есть люди, которые должны объяснять процессы — на маленьком уровне, как я — репортер», — уточняет журналист.

И все же, несмотря на опасность, которой подвергаются военкоры сегодня, Сладков не торопится нарекать себя этим почетным «званием».

«Мы — обычные репортеры. А вот во время войны (Великой Отечественной войны. — Прим. ред.), когда был призыв, когда были операторы… 258 операторов — каждый четвертый погиб и почти каждый был ранен во время Великой Отечественной войны. Вот это уже были военные репортеры», — с гордостью говорит журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, что военкор Евгений Поддубный пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области.