Жесткое решение: в Ленобласти запретили большинству иностранцев работать в такси

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Эксперты опасаются, что дефицит кадров может повлиять на стоимость поездок.

В Ленинградской области принято максимально жесткое решение относительно водителей-иностранцев. Их просто запретили на общественном транспорте. Кто теперь будет сидеть за рулем маршруток и такси, повлияет ли это на безопасность и как скажется на ценах — в этом попыталась разобраться корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова.

Метро «Девяткино», конечная станция. Территория Ленобласти. Такси здесь можно просто поймать, договорившись о цене напрямую с водителем. Но журналистам такие перевозчики обычно не рады.

Турабек Талдиев из Таджикистана… общаться готов. Говорит, российское гражданство есть, работает официально. Иначе заказы теперь не получить.

«Сейчас без этого они не могут работать уже, все заблокировано уже», — говорит водитель, уроженец Таджикистана.

По задумке, запрет на работу в такси для иностранцев должен дать местным жителям приоритет при трудоустройстве. А еще снизить аварийность. Чиновники — и прокуратура, выступившая с этой инициативой, — исходили из того, что мигранты часто плохо знают местность и действующие в России правила дорожного движения. Водитель со стажем Алексей сомневается. В такси он почти 15 лет и на дорогах всякое видел.

«Это зависит исключительно только от профессиональных качеств непосредственно водителя. Мигрант он не мигрант — есть и русские парни, которые ездят настолько неаккуратно, что их надо обходить стороной, поэтому вопрос не в принадлежности гражданства. Вопрос — в знаниях и аккуратности вождения», — говорит Алексей Стебо, таксист Санкт-Петербурга.

Автокэсперты обращают внимание на другую проблему. Сегодня в таксопарках Ленинградской области, по разным оценкам, от 30 до 60 процентов водителей — переселенцы из стран ближнего зарубежья. Найти им замену быстро вряд ли получится.

«Естественно ни для кого не секрет, что в такси работает очень много мигрантов. Если им всем запретят работать, то количество машин уменьшится. Это закон бизнеса. Чем меньше машин на линии, тем выше стоимость поездки», — отмечает Андрей Белов, представитель Общественного Совета по развитию такси РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

То есть, в конечном итоге, есть вероятность, что пассажирам придется привыкать к новым тарифам, которые им вряд ли понравятся. Навести порядок на рынке частных перевозок в России пытаются уже не первый год. Водители сегодня обязаны иметь лицензию и страховку стоимостью до 100 тысяч рублей — это в несколько раз дороже обычной ОСАГО. С сентября добавится полис обязательного страхования ответственности перевозчика. Все эти меры призваны обеспечить большую безопасность людей. Но параллельно дают рост цен и кадровый дефицит.

«Водителей не хватает. До 30 процентов автомобилей в некоторых парках простаивает. Соответственно, услуги дорожают. Сегодня нам уже предложено подождать такси подольше. Совершенно очевидно, что кадров не хватает и вопросы, связанные с определенными ограничениями, они не своевременны», — уверен Ян Хайцаер, вице-президент Национального автомобильного союза.

Запрет на работу в такси для мигрантов уже восемь лет действует в Челябинской области. Ограничения ввели из-за пугающего числа аварий по их вине. По словам местных таксистов, контроль сейчас строгий.

«Гражданство Российской Федерации — это обязательно, потому что очень жестко с этим обстоит дело. Если я — россиянин, то все, разговоров нет, другое уже», — говорит Дмитрий Прутьев, водитель такси.

Впрочем, и в Челябинской области, и в Ленинградской сделали исключение для граждан государств — участниц Евразийского Экономического Союза. В администрации Ленобласти нам пояснили, кто подпадает под запрет на работу в такси:

«Коснется граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, и не распространяется на иностранных, а также иностранных граждан из стран участниц Евразийского Экономического Союза - Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также иностранных граждан из стран с визовым режимом въезда».

Контролировать исполнение будут сотрудники регионального МВД. Нарушителей ждут штрафы. За несколько подобных протоколов могут привлечь уже к более серьезной ответственности вплоть до депортации. И тогда в таких оживленных местах, как район метро «Девяткино», останутся только те таксисты, которым не нужно скрывать лицо и прятаться в машинах.