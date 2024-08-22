Тело мужчины обнаружили в автомобиле на севере Москвы

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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В салоне машины была оставлена записка.

Тело мужчины обнаружили в автомобиле, который был припаркован на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «Известий».

Автомобиль находился во дворе многоквартирного дома в Отрадном. Его двери были закрыты. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в салоне машины записку, точное содержание которой не разглашается. Согласно имеющейся информации, владельцем автомобиля является 52-летняя женщина.

Личность погибшего устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов не исключают возможности суицида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супружеская пара погибла при странных обстоятельствах во время рыбалки. Их тела обнаружили на берегу реки Карабашки в Тавде Свердловской области. По предварительной версии, 75-летняя женщина спровоцировала падением в воду у супруга проблемы с сердцем. Его обнаружили рядом с ах автомобилем. Близкая погибших в беседе с журналистами отметила, что в день, когда случилась трагелия, были сильные магнитные бури, которые могли спровоцировать недомогание.