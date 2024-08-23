Пригожин предложил обманутой мошенниками Долиной помощь
Пригожин заявил, что предлагал обманутой мошенниками Долиной помощь
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Певица отправила продюсеру ответное сообщение.
Продюсер Иосиф Пригожин предлагал обманутой мошенниками певице Ларисе Долиной помощь. Об этом он сообщил в беседе с Lenta.ru.
«Мы как коллеги и друзья написали ей сообщение: „Нужна ли наша помощь, чем мы можем быть полезны?“. Она сказала, что если понадобится, она обратится. Так она сказала, что сама справится со всем этим делом», — рассказал он.
Пригожин также уточнил у коллеги, действительно ли распространяемая в СМИ информация правдива. Однако певица лишь отметила, что сама разберется с существующими проблемами и не раскрыла деталей ситуации.
Недавно Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать 236-метровую квартиру, а полученные средства (около 180 миллионов) перевести на якобы «безопасный» счет. В итоге Долина лишилась и квартиры, и денег.
Теперь певица пытается отсудить жилье у покупательницы квартиры Полины Лурье. Долина обвиняет 34-летнюю мать-одиночку в связях с мошенниками и требует у суда признать сделку недействительной. Если суд удовлетворит требование знаменитости, то она получит квартиру назад, но будет должна вернуть покупательнице деньги.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы у Ларисы Долиной вернуть элитную квартиру.