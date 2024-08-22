«Есть новость»: Миа Бойка анонсировала выход альбома на концерте SHAMAN

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Он будет включать народные песни.

Российская певица Миа Бойка анонсировала выход альбома народных песен. Артистка рассказала об этом во время концерта заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Выступление приурочено к Дню Государственного флага России.

«У меня есть новость для вас — новость-сюрприз. 30 августа выходит мой народный альбом», — заявила Миа Бойка.

По словам певицы, в сборник войдут 11 песен. Одна из них — «Богатырская», которую Миа Бойко исполнила на концерте. Также артистка спела для зрителей «Красива и молода».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN узнал о присвоении ему звания заслуженного артиста РФ. По словам артиста, это произошло во время его концерта в Сочи. Радостью от важного события в его карьере SHAMAN решил поделиться со зрителями. Автор и исполнитель песен назвал это событие «значимым». Поклонники отреагировали овациями.