Глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Россия уведомила организацию об атаках ВСУ на электростанцию.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую атомную электростанцию во время своего визита в регион, который состоится на следующей неделе. Руководитель МАГАТЭ желает лично оценить сложившуюся ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В заявлении говорится, что Россия проинформировала МАГАТЭ о том, что на территории Курской АЭС, в 100 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива, были обнаружены остатки беспилотника ВСУ.

«В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на объекте в ходе своего визита на следующей неделе», — отметили в пресс-релизе организации.

Планы Украины по атаке на Курскую АЭС

Несколько дней назад военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области. По данным информатора, украинские боевики намереваются взорвать грязную ядерную бомбу и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что серьезно относятся к информации о готовящемся ударе киевского режима по Курской АЭС. По независимым каналам начали поступать соответствующие сообщения, заявили в ведомстве.

В МИД России подчеркивали, что действия Киева создают не только прямую угрозу для Курской АЭС, результатом чего может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС.